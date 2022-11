Het rommelt in de Holsteiner Verbandsstal: Karsten Huck stapt per direct op

Karsten Huck heeft per direct zijn functie als trainer van de hengsten van het Holsteiner Verband neergelegd. Huck, vanaf augustus vorig jaar officieel de trainer in Elmshorn, spreekt in een door hem gepubliceerd persbericht over tekortkomingen in de training en daarmee samenhangen problemen met de gezondheid van de hengsten én niet acceptabel gedrag van het bestuur van het Holsteiner Verband richting hem.

Huck, voormalig springruiter (winnaar van Olympisch brons in 1988) en trainer, begon in 2021 een paar hengsten van het Holsteiner Verband te trainen. In augustus 2021 werd hij officieel de opvolger van Lorenz Lassen als trainer van de hengsten op de Verbandsstal.

Beëindigen samenwerking

Een gelukkig huwelijk werd dat niet. Begin november werd in een gesprek tussen Huck en het bestuur besloten om de samenwerking aan het einde van het jaar te beëindigen. Daarna liep het snel uit de hand. Vrijdagmiddag besloot Huck om per direct op te stappen en hij publiceerde bovendien een persbericht over zijn besluit.

Persbericht

Huck schrijft: “Als trainer van de Holsteiner Verband-hengsten voel ik me verantwoordelijk tegenover de fokkers om de interessante en belangrijke hengsten een gedegen basisopleiding te geven. Dit in het bijzonder om de gezondheid van de hengsten op lange termijn te waarborgen.”

“Met een halve dag training per week in de Holsteiner Verband-faciliteit, zie ik geen manier om mijn ambities te realiseren met de huidige organisatorische tekortkomingen. Daarbij komt dat mijn opgegeven trainingstraject voor de hengsten in mijn afwezigheid niet wordt nageleefd door een gebrek aan bereidheid tot medewerking van de directie en de ruiters. Deze feiten waren voor mij aanleiding om mijn trainerswerk bij Holsteiner Hengsthaltung GmbH aan het eind van het jaar te beëindigen.”

“Aangezien individuele bestuursleden zich voor, tijdens en na deze vergadering op een manier gedragen hebben die ik niet acceptabel vind, ben ik nu genoodzaakt mijn trainingsactiviteiten met onmiddellijke ingang te beëindigen vanwege het gebrek aan vertrouwen.“

“Fokkers let op!“

Navraag van Züchterforum

Het Duitse blad Züchterforum vroeg bij Huck na wat hij precies bedoelde met zijn brief en belde ook met de voorzitter van het Holsteiner Verband. Huck zegt op navraag: “Voor mij is het altijd bijzonder belangrijk geweest dat de hengsten dagelijkse beweging krijgen. Dit is niet altijd het geval geweest, vooral niet onder het zadel. Dat is in mijn optiek de belangrijkste reden voor het opvallende aantal problemen met de gezondheid en blessures in de hengstenpopulatie van het Verband.”

Ulrich Steuber, de voorzitter van het Holsteiner Verband, uit kritiek op Huck dat hij de pers heeft opgezocht en zegt dat hij van een trainer verwacht dat deze met kritiek en succesverwachtingen om moet kunnen gaan.

Bron: St.Georg/Züchterforum