Hinrich Romeike nieuwe voorzitter Holsteiner Verband

Voormalig Olympisch eventingkampioen Hinrich Romeike is gekozen tot nieuwe voorzitter van het Holsteiner Verband. De 57-jarige tandarts, op de Spelen in 2008 goed voor zowel team- als individueel goud (in het zadel van de Holsteiner Marius), kreeg 80 van de 111 stemmen. Romeike was enige kandidaat voor de positie van voorzitter.

Romeike won in 2006 teamgoud op de Wereldruiterspelen in Aken. Twee jaar daarvoor vertegenwoordigde hij zijn thuisland op de Olympische Spelen in Athene. Daar eindigde hij vierde met het team en werd individueel vijfde.

Slawinski plaatsvervanger

Met 46 stemmen heeft Dr. Maximilian Slawinski de positie van plaatsvervanger. Na haar nederlaag besloot Kathrin Huesmann om af te zien van de functie als bijzitter. Dieter Feddersen, Harm Sievers en Inken Gräfin Platen zijn gekozen tot bijzitters. Voor alle drie de posten was een tweede verkiezing nodig. De zetel van Feddersen werd toegewezen door het gooien van een munt wegens gelijkspel.

Gespreide ambtstermijnen

Om ervoor te zorgen dat niet het hele bestuur binnen vier jaar herkozen hoeft te worden, zijn de ambtstermijnen gespreid. De ambtstermijn van de nieuwe voorzitter en Feddersen bedraagt aanvankelijk één jaar, die van Slawinski en Sievers twee jaar, die van Gräfin Platen drie jaar.

Bron: St. Georg