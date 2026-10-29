HK Holstein: 46 hengsten toegelaten tot hoofdkeuring

Van de 110 hengsten die deze week werden voorgesteld op de voorselectie voor de Holsteiner Hengstenkeuring 2026 (10-11 december) zijn er 46 toegelaten. Het Holsteiner Verband gaat daarmee ook mee in de Duitse trend om ongeveer de helft van de voorgestelde hengsten voor de hoofdkeuring uit te nodigen. Een in Nederland door Peter Huisman gefokte O’Bailey van ’t Brouwershof x Casall is geselecteerd.
toegelaten de de de met is Daarna topleverancier zonen Clarimo en van Diamant Diamant (3), vier (2) Semilly VA volgen (2). keuring. Charaktervoll Operette
Meerdere zonen
Diamant Uriko de (3/1door), United Zirocco Oprette Van (4/1 drie Cahil door) en door), door), Charaktervoll VDL door), werden HV Blue (4/1door), (4/1 zonen Blue (8/4 door), Ermitage door), door), (3/2 Chacoon of Keaton Kalone Casall de VA (3/1 (5/1 Clarimo voorgesteld. Way Semilly (4/1door), door) door), meer Diamant HV (3/1 (3/3 (4/0
dressuurhengsten Twee
I). Joker twee Onder x ook Casiro toegelaten Bon Vitalis een dressuurhengsten: Johnson de x een en
van een eigenaar Hengsten en/of Nederlandse fokker
80 van eigenaar: Brouwershof (O’Bailey x Peter & fokker het Casall), Cat.nr Huisman, Rouveen
hengsten Toegelaten
Catalogus
Bron: Horses.nl
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