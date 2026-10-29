HK Holstein: 46 hengsten toegelaten tot hoofdkeuring

Rick Helmink Door

Van de 110 hengsten die deze week werden voorgesteld op de voorselectie voor de Holsteiner Hengstenkeuring 2026 (10-11 december) zijn er 46 toegelaten. Het Holsteiner Verband gaat daarmee ook mee in de Duitse trend om ongeveer de helft van de voorgestelde hengsten voor de hoofdkeuring uit te nodigen. Een in Nederland door Peter Huisman gefokte O’Bailey van ’t Brouwershof x Casall is geselecteerd.