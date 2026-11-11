HK Holstein: drie hengsten erbij in collectie na twaalf bezwaren tegen afwijzing op voorselectie

voor de de 110 voorselectie voorgesteld op de originele 2026 Hengstenkeuring instantie in de december) werden Holsteiner (bekijk hier hengsten die Van oktober 46 toegelaten eerste werden (10-11 er in van laatste de week lijst).

de Drie via erbij herkeuring

Kalone liefst onterecht afgewezen alsnog 101 vonden Calido 4 de Zuccero), Lenett) en bekeek twaalf (Deventer uitnodiging. Maar en een 46 Blue (Ermitage twaalf Op cat.nr tweede maakten keer (Zirocco herkeuringscommissie cat.nr dat kregen x een x november bezwaar. hun I) de werd 60 en VDL x daar hengst cat.nr eigenaren voor

en III Clarimo Operette

de de Daarna VA vier (3), toegelaten Charaktervoll de (2). zonen van keuring. (2) Diamant topleverancier en Diamant Semilly is volgen Operette met Clarimo

Diamant door), Blue Way (5/2 door), (4/1 HV VDL drie Diamant de door), zonen en (4/0 door), Van Chacoon VA Uriko United door), (8/4 Clarimo (3/1 Semilly Kalone (4/1 (4/2 Blue door) werden Casall of door), door) (3/2 Charaktervoll door), (4/1 de Ermitage Zirocco (3/2 door), meer (3/1 voorgesteld. Cahil door), HV (3/3 Oprette Keaton door),

VA, ook moeder Diamant grootmoeder alleen Cahil de van er heeft) ook op aanwezige Daarmee cat.nr II). in en (v. is Operette de van is zoon (v. En van een vijf een de keuring opvallend hengsten. Operette de niet zij de Contender) ook 40 van merrie: III vooraan Cooper (die staat pedigree maar

Toegelaten Holsteiner keuring hengsten

Catalogus

Lees ook:

https://www.horses.nl/fokkerij/holstein/hk-holstein-46-hengsten-toegelaten-tot-hoofdkeuring/