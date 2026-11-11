HK Holstein: drie hengsten erbij in collectie na twaalf bezwaren tegen afwijzing op voorselectie

Rick Helmink
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HK Holstein: drie hengsten erbij in collectie na twaalf bezwaren tegen afwijzing op voorselectie featured image
Foto: Janne Bugtrup / Holsteiner Verband
Door Rick Helmink

Eigenaren van maar liefst twaalf hengsten maakten bezwaar tegen de uitslag van de voorselectie voor de Holsteiner Hengstenkeuring 2026. Zij waren het niet eens met het feit dat hun hengst niet werd geselecteerd. Op 4 november werd het twaalftal hengsten bekeken door een herkeuringscommissie en kregen nog eens drie hengsten een uitnodiging: een Deventer, een Ermitage Kalone en een Zirocco Blue. 49 hengsten komen in het boekje van de Holsteiner Hengstenkeuring.


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