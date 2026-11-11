HK Holstein: drie hengsten erbij in collectie na twaalf bezwaren tegen afwijzing op voorselectie

Eigenaren van maar liefst twaalf hengsten maakten bezwaar tegen de uitslag van de voorselectie voor de Holsteiner Hengstenkeuring 2026. Zij waren het niet eens met het feit dat hun hengst niet werd geselecteerd. Op 4 november werd het twaalftal hengsten bekeken door een herkeuringscommissie en kregen nog eens drie hengsten een uitnodiging: een Deventer, een Ermitage Kalone en een Zirocco Blue. 49 hengsten komen in het boekje van de Holsteiner Hengstenkeuring.
voor de de 110 voorselectie voorgesteld op de originele 2026 Hengstenkeuring instantie in de december) werden Holsteiner (bekijk hier hengsten die Van oktober 46 toegelaten eerste werden (10-11 er in van laatste de week lijst).
de Drie via erbij herkeuring
Kalone liefst onterecht afgewezen alsnog 101 vonden Calido 4 de Zuccero), Lenett) en bekeek twaalf (Deventer uitnodiging. Maar en een 46 Blue (Ermitage twaalf Op cat.nr tweede maakten keer (Zirocco herkeuringscommissie cat.nr dat kregen x een x november bezwaar. hun I) de werd 60 en VDL x daar hengst cat.nr eigenaren voor
en III Clarimo Operette
de de Daarna VA vier (3), toegelaten Charaktervoll de (2). zonen van keuring. (2) Diamant topleverancier en Diamant Semilly is volgen Operette met Clarimo
Diamant door), Blue Way (5/2 door), (4/1 HV VDL drie Diamant de door), zonen en (4/0 door), Van Chacoon VA Uriko United door), (8/4 Clarimo (3/1 Semilly Kalone (4/1 (4/2 Blue door) werden Casall of door), door) (3/2 Charaktervoll door), (4/1 de Ermitage Zirocco (3/2 door), meer (3/1 voorgesteld. Cahil door), HV (3/3 Oprette Keaton door),
VA, ook moeder Diamant grootmoeder alleen Cahil de van er heeft) ook op aanwezige Daarmee cat.nr II). in en (v. is Operette de van is zoon (v. En van een vijf een de keuring opvallend hengsten. Operette de niet zij de Contender) ook 40 van merrie: III vooraan Cooper (die staat pedigree maar
Toegelaten Holsteiner keuring hengsten
Catalogus
Lees ook:
https://www.horses.nl/fokkerij/holstein/hk-holstein-46-hengsten-toegelaten-tot-hoofdkeuring/
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.