HK Holstein in december 2023 als pilotproject in Elmshorn

De hengstenkeuring van het Holsteiner Verband vond dit jaar voor het eerst in februari plaats, maar na een grondige analyse en in gesprek te zijn gegaan met onder andere hengstenhouders en trainers heeft het Holsteiner Verband besloten om de hengstenkeuring dit jaar in december te organiseren. Voor het eerst niet in Neumünster, maar op de thuislocatie van het verband in Elmshorn.

Dat de hengstenkeuring dit jaar in Elmshorn plaatsvindt, is een pilotproject. Nadat de vergunning in februari dit jaar verleend werd, werden meningen van betrokkenen ingewonnen. “Met deze wijzigingen wordt niet alleen gebruik gemaakt van de synergie-effecten met de implementatie op de inrichting van de vereniging, ook wordt de periode vanaf de voorselectie (30 oktober t/m 3 november) tot aan de keuring verkort in het belang van de paarden”, aldus eerste voorzitter Ulrich Streuber. Na de keuring van dit jaar wordt besloten wat de toekomstige locatie van de keuring wordt.

Bron: Holsteiner Verband