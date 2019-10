HK Holstein: Volg de keuring live

De Holsteiner hengstenkeuring 2019 begint vandaag om 11.00 uur met de presentatie op de straat en morgen is de dag waar het om draait in Neumünster: het vrijspringen dat om 8.30 uur begint. 73 hengsten staan in de catalogus. Volgens fokkerijleider dr. Thomas Nissen is het een jaargang die uitblinkt in springkwaliteit. "Dat zagen we al bij de voorselectie en zal ook duidelijk worden op de keuring." De gehele keuring is live te volgen op ClipMyHorse.tv.