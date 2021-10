Holstein elite-rijpaardenveiling: dressuurgefokte Zoolaboo verkocht voor 165.000 euro

Er kwamen vandaag 38 paarden onder de hamer van veilingmeester Hendrik Schulze-Rückamp bij de Holsteiner elite-rijpaardenveiling. Opvallend was dat de topprijs in de collectie van het springpaarden stamboek Holstein naar de enige dressuurgefokte Holsteiner ging. De donkerbruine Holsteiner Zoolaboo v. Zack-Lorentin I (Peter Blohm uit Uetersen), lijn 474A, kostte 165.000 euro en zal in de toekomst thuis zijn in Oostenrijk. De gemiddelde prijs lag rond de 36.700 euro.