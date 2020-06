Holstein lijdt 855.012 euro verlies in 2019

Holstein heeft na de bestuurscrisis in 2018/19 de boel weer redelijk op orde met een geaccepteerde interimbezetting, maar in het huishoudboekje is van orde weinig sprake. Het stamboek leed in 2019 een verlies van 855.012 euro.

Alle drie onderdelen van het Holsteiner Verband – het stamboek, de BV voor de veilingen en verkoop (Hosteiner Vermarktungs GmbH) en de BV voor de hengstenhouderij (Holsteiner Hengsthaltungs GmbH) maakten alledrie verlies.

Verkoopafdeling

Daarbij valt op dat de verkoopafdeling, daar waar je zou denken dat het geld binnen zou moeten komen, sinds haar afsplitsing in een BV in 2016 nog niet één keer op een positief resultaat is uitgekomen. In 2019 leed de verkoopafdeling bijna 450.000 euro verlies.

Ook bij de hengstenhouderij – het Holsteiner Verband is het enige rijpaardenstamboek met nog een eigen hengstenhouderij – loopt het aardig in de rode cijfers.

Bron: Horses.nl