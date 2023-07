Holstein: Quabri de l’Isle-veulen brengt 25.500 euro op

Met een prijs van 25.500 euro is het hengstveulen Quint TH (Quabri de l'Isle x Cornet Obolensky) op de Holsteiner veulenveiling in Falsterbo de topper van de veiling geworden. De kleinzoon van de internationale 1,60m-merrie Goriana van Klapscheut gaat voor dat geld in Duitsland.