Holstein wil gebruik jonge hengsten afremmen

Het Holsteiner Verband, het enige Europese stamboek dat nog een eigen hengstenhouderij bedrijft, wil het gebruik van jonge hengsten die zich nog niet hebben bewezen in de sport of fokkerij afremmen. "De successen van de stamboeken om ons heen hebben er volgens ons mee te maken dat er daar in de fokkerij met name is ingezet op hengsten en merries die zich zelf in de sport bewezen hebben. Het 'uitproberen' van jonge hengsten heeft in minder mate plaatsgevonden”, zegt Norbert Boley, chef van de Holsteiner hengstenhouderij.

Norbert Boley en de Holsteiner fokkerijleider dr. Thomas Nissen hebben de laatste maanden gediscussieerd met een adviescommissie over welke maatregelen zij kunnen nemen om er voor te zorgen dat de Holsteiner springpaardenfokkerij én de hengstenhouderij nog succesvoller wordt. Eén van de belangrijkste maatregelen daarbij is het afremmen van het gebruik van onbewezen hengsten. Om dat te bereiken zijn er verschillende maatregelen genomen. Er komt onder andere een deklimiet voor jonge Verbandshengsten die zich nog niet in de sport hebben bewezen. Via hengstenhouderij van het Verband zijn er nog een aanvullende maatregelen. Zo worden jonge hengsten na twee of drie jaren in de fokkerij, eerst in de sport ingezet. Dan zijn ze tijdelijk niet beschikbaar voor de fokkerij.

Lees aanstaande woensdag meer in een interview met Norbert Boley over de voorgenomen veranderingen.

Bron: De Paardenkrant