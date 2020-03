Holsteiner fokker Bernd Mohr laat complete collectie paarden veilen

De Holsteiner fokker Bernd Mohr laat op 4 april 2020 zijn complete collectie paarden veilen door veilinghuis Mennraths. Mohr heeft de leeftijd van 67 jaar bereikt en fokte door de loop der jaren heen verschillende toppaarden. Op 4 april komen rond de vijftig paarden onder de hamer, waaronder enkele goedgekeurde hengsten, fokmerries, jonge paarden en een aantal gereden paarden.

Mohr runt in het Duitse Ellerhoop zijn stal Hengststation Ellerhoop en fokte onder andere de in Holstein goedgekeurde hengst Quiwi Air (Quiwi Dream x Com Air).

Binnenkort komt de collectie online.

Bron: Züchterforum