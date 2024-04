Holsteiner kampioen Corassini gereclameerd door NRW Landgestüt

Corassini (Corniolo x Cassini I) werd eind vorig jaar gehuldigd als kampioen van de Holsteiner Henstenkeuring en kwam in de aansluitende veiling voor 180.000 euro in handen van het NRW Landgestüt in Warendorf. De staatstoeterij wil de hengst nu reclameren: hij is kreupel. Voorlopig wil het Holsteiner Verband noch verkoper Tjark Witt de hengst terugnemen.

Corassini werd onlangs kreupel in Warendorf en röntgenologisch onderzoek wees uit dat de hengst een cyste heeft. Die cyste was ten tijde van de keuring blijkbaar nog niet zichtbaar, want hengsten met cystes kunnen in Duitsland niet worden toegelaten tot een keuring cq. goedgekeurd worden.

Probleem

Het Warendorfer Landgestüt wil de Holsteiner kampioen wegens kreupelheid reclameren, maar voorlopig geven het Holsteiner Verband en verkoper Tjark Witt niet thuis.

Witt wil de hengst niet terugnemen, het Holsteiner Verband wil de provisie niet terugbetalen en verzekeraar R&V/VTV wil evenmin uitbetalen.

Overleg

Aan Züchterforum meldt het Holsteiner Verband: “Het Warendorfer Landgestüt, de verkoper en de bemiddelende partij – de (Holsteiner Verband Vermarktung und Auktions GmbH) – zijn over de situatie in gesprek. De onderzoeken lopen nog. Op dit moment kan er geen verdere informatie worden verstrekt over het lopende proces.”

Cyste

Als blijkt dat de kampioenshengst daadwerkelijk een cyste heeft, moet Corassini mogelijk zijn dekbrevet (en kampioenstitel) weer inleveren.

Bron: Züchterforum