Holsteiner keuring verplaatst van november naar februari met oog op dierenwelzijn

Met het oog op dierenwelzijn, of in ieder geval de ministeriële richtlijnen in Duitsland die stamboeken er toe dwingen om het hengstenkeuringssysteem aan te passen, wordt de Holsteiner keuring verplaatst van november naar februari in het jaar er op. Dit jaar is de Holsteiner keuring voor het laatst in de herfst.

De Duitse stamboeken zijn gedwongen om met een alternatief keuringssysteem te komen omdat het keuren van hengsten op 2,5-jarige leeftijd niet met de nieuwe ministeriële richtlijnen voor dierenwelzijn te verenigen is.

Vier alternatieven

Op basis van die richtlijnen stelde de Duitse paardensport en fokkerijkoepel FN vier alternatieve keuringssystemen voor:

Een herfstkeuring voor 2,5-jarigen aan de hand/vrijbewegen/vrijspringen (zoals nu gebruikelijk in Duitsland)

Een voorjaarskeuring voor 3-jarigen aan de hand/vrijbewegen/vrijspringen

Een voorjaarskeuring voor 3-jarigen (op z’n vroegst in april) onder het zadel

Een herfstkeuring voor 3,5-jarigen onder het zadel

Keuring met vrijspringen blijft

Voor het bestuur van het Holsteiner Verband komt uitsluitend een zadelkeuring niet ‘im Frage’. “Alleen de twee opties met de keuring aan de hand en vrijspringen zijn voor ons opties. Een keuring onder het zadel verhoogt de kosten voor de fokkers dusdanig dat we daar vanaf hebben gezien. Daarnaast worden er dan waarschijnlijk minder hengsten aangeboden en heeft de training duidelijk meer invloed.”

Zomer langer op de wei

Dus wordt het de tweede variant met een keuring voor driejarigen met vrijspringen. “Deze variant maakt het mogelijk om de hengsten een zomer langer op de wei te houden.”

7 tot en met 12 februari 2023

De Holsteiner keuring 2022 gaat dus naar 2023 en is van 7 tot en met 12 februari gepland. De keuring wordt dan ook een groter evenement: de Holsteiner Woche. Met naast de hengstenkeuring, ook de hengstenshow van het Holsteiner Verband plus een springconcours in de Holstenhallen. De voorselectie voor deze keuring vindt dan in december plaats.

Zadelkeuring

Een zadelkeuring wordt niet helemaal uitgesloten, maar komt er als alternatief bij. Die moet in de toekomst gelijktijdig met de Holsteiner elitekeuring en het concours CSI Holstein International in november plaats vinden.

2021: paar kleine veranderingen

Voor de keuring dit jaar staan een paar kleine veranderingen op stapel: zo worden hengsten iets later geselecteerd (niet meer in augustus, maar in september), worden de dressuurhengsten niet meer gelongeerd op de keuring en mogen laat geboren hengsten (vanaf juli 2019) niet deelnemen. De keuring staat dit jaar op de agenda van 28 tot en met 30 oktober.

Bron: Holsteiner Verband