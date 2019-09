Holsteiner springvererver Cash and Carry overleden

Op 21-jarige leeftijd moest de Holsteinse springpaardenleverancier Cash and Carry (Cash x Landgraf) worden ingeslapen. De zoon van Cash leed aan hoefbevangenheid, door complicaties besloten de artsen de hengst in te laten slapen. Vanaf 2014 stond Cash and Carry weer in Duitsland op het station van Maas Hell in Klein Offenseth. Vijftien van zijn kinderen lopen op 1,60m-niveau waaronder PSG Future en H&M Cash In.

Cash and Carry werd gefokt door Claudia Schönfeldt en komt uit een van de oudste merriestammen van Holstein, Stamm 256. In 2014 slaagde Herbert Ulonska van het Hengstenstation Maas Hell de hengst van Oostenrijk naar Sleeswijk-Holstein te brengen. De Holstein-fokkers hebben dit initiatief beloond, Cash and Carry was een van de meest gebruikte hengsten van het station.

De hengst heeft een aantal goedgekeurde zonen waaronder: Click and Cash in Zweden, Common Sense in Italië, Contino en Cashman in België. Met zijn kinderen in de sport heeft Cash and Carry een duidelijke stempel gedrukt. Met 138 kinderen in de sport heeft de hengst een levenswinstsom van meer dan 500.000 euro.

Tot op het hoogste niveau zijn de kinderen van de bruine Holsteiner succesvol zoals PSG Future (Martin Fuchs/Pius Schwizer), Cashflow (Jörg Naeve), H&M Cash In (Peder Fredericson/Stephanie Holmen), Cosma Shiva (Lotta Rikka Rintamäkki), Careena (Clarissa Crotta) en Cash and Go (Simone Wettstein).

Bron Hengste Equitaris