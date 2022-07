Holsteiner Verband nomineert twee Rock Forevers voor Bundeschampionate

Het Holsteiner Verband stuurt zes drie- en vierjarige rijpaarden naar de Bundeschampionate in Warendorf. Twee vierjarigen hebben de Grand Prix-hengst Rock Forever NRW als vader, Robby Brown (mv. Aljetto) en Rock Your Body KV (mv. Krack C).

Rock Your Body KV wordt in Warendorf voorgesteld door Helen Langehanenberg. De ruin is gefokt uit de merrie Fjola, een halfzus van de in Holstein goedgekeurde Grand Prix-hengst Laurano (v. Lauries Crusador xx). Robby Brown wordt gereden door Christina Ellendt.

Ook genomineerd zijn:

Mein ganzes Herz WK (Escolar x Aljano) met Ludwig Heskamp

My Romanciera (Fürst Romancier x Aljano) met Sonja Ellerbrock

Cadeau (Clarksville x Lorentin) met Roland Metzler

Fürst von Holstein (Fürstenball x Cesano II) met Shereen Giese

Bron: Holsteiner Verband