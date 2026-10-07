Holsteiner Verband overweegt sportrechten van succesvolle hengsten te verkopen

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Holsteiner Verband overweegt sportrechten van succesvolle hengsten te verkopen featured image
Arne van Heel met Keaton HV Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Dr. Maximilian Slawinski, voormalig bestuurslid van het Holsteiner Verband, schreef twee weken geleden een open brief aan de leiding van het Holsteiner Verband over de plannen die het Verband heeft. Het enige stamboek dat nog eigen hengsten heeft, denkt erover na om de sportrechten van succesvolle hengsten te verkopen. En dat kan ook invloed hebben voor de Nederlandse sport: Arne van Heels Keaton HV (v. Kannan), deze zomer nog derde in de Grote Prijs van Dublin en vierde in de GCT Grote Prijs van Valkenswaard, is een hengst waarbij zonder twijfel interesse in de sportrechten bestaat. Het Holsteiner Verband heeft inmiddels (indirect) gereageerd op de open brief, waarin wordt bevestigd dat er een plan ligt om de sportrechten van hengsten te verkopen.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant