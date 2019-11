Holsteiner Verband reageert op Million Dollar-kritiek Otto Becker

De Duitse bondscoach Otto Becker was niet blij met de beslissing van het Holsteiner Verband om de hengst Million Dollar (Plot Blue x Vigo d’Arsouilles) voor zijn sportcarrière onder te brengen bij Jos Lansink en ruiter Frank Schuttert. Becker had de zevenjarige hengst liever voor Duitsland behouden. Nu heeft het Holsteiner Verband gereageerd op de kritiek van Becker.

“We zijn erg blij dat de belangstelling voor onze Verbandshengst Million Dollar zo groot is”, zegt Norbert Boley, chef van Holsteiner hengstenhouderij.

Jaarlijks naar Elmshorn

“Na een gesprek met de bondscoach geven we hem in de toekomst een maal per jaar de gelegenheid om de hengsten in Elmshorn te bekijken, zodat Otto Becker een overzicht kan krijgen van de kwaliteit en de prestaties van onze Verbandshengsten. Bij deze bijeenkomsten kunnen dan constructieve gesprekken worden gevoerd over het gebruik van de hengsten en ook over de belangen van de Holsteiner-ruiters.”

Bron: Horses.nl/HolsteinerVerband