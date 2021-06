Holsteiner Verbandshengst Crack naar Richard Vogel

Met het vertrek van springruiter Maximilian Gräfe bij het Holsteiner Verband moest voor de talentvolle hengst Crack (Cornet Obolensky x Candillo) een nieuwe ruiter gezocht worden. De hengst die zich met hoge punten voor het Bundeschampionat heeft geplaatst komt onder het zadel van Richard Vogel. In juli verhuist Crack naar Hofgut Dagobertshausen bij Marburg waar Vogel en zijn zakenpartner David Will de springstal runnen.

De zesjarige Crack liep na zijn goedkeuring in 2017 al hoge punten op de sporttesten. Vorig jaar in Verden was hij een van de toppers met een eindtotaal van 9,25. Hij kreeg een 9 voor de galop, een 9,2 voor de manier van springen, een 9,5 voor de totale indruk en zelfs de ultieme 10 voor Rittigkeit.

Naar Bundeschampionat

Crack kwalificeerde zich onder Maximilian Gräfe voor het Bundeschapionat met een 8,8. Richard Vogel is blij met de kansen die hij nu krijgt met de zoon van Cornet Obolensky. “Enerzijds verheug ik me er zeer op om zo’n interessant paard te mogen begeleiden op zijn weg naar het Bundeschampionat. Aan de andere kant ben ik vereerd met het vertrouwen dat de Holsteiner fokkers mij met deze taak schenken”, aldus Vogel.

Bron Spring-reiter.de