Holsteiner Verbandsstutenschau: Kampioenen van Barcley en Fürst Romancier

Op de Holsteiner Verbandsstutenschau in Elmshorn werd Melypsa (Barcley x Armand xx) van fokker Sönke Eggers tot kampioene van de springmerries gekroond. De merrie komt uit een veelzijdige moederlijn: haar moeder is een halfzus van het internationale 1,55m-springpaard Ultima van Carsten-Otto Nagel en van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Don Calypso. De dressuurkampioene in Elsmhorn komt van Fürst Romancier.

Melypsa’s overgrootmoeder Teska gaf meerdere internationale springpaarden, maar tekende ook voor het moederschap van het Grand Prix-dressuurpaard Cleveland. Haar dochter Troja, de grootmoeder van Melypsa, fokte ook veelzijdig. Naast Ultima en Don Calypso werden meerdere zonen voor de dekdienst goedgekeurd, waaronder de goed fokkende De Kooning (v. Donnerhall).

Reservekampioenen

Mia (Stanfour x Canterburry) van fokker Ernst Otto Christiansen werd eerste reservekampioene bij de springpaarden, tweede reservekampioene werd MS Barquia (Quantum x Capitol I) van fokker Hans-Peter Rathjen.

Fürst Romanier-dochter aan kop

In de dressuurrichting kreeg My Romanciera (Fürst Romancier x Aljano, fokkers Sonja en Nina Ellerbrock) de sjerp omgehangen. Deze merrie van Ernst-Jürgen en Helga Ellerbrock is een halfzus van het internationale Lichte Tour-dressuurpaard Zhaviero. Eerste reservekampioene werd Mariendal’s Pari-Al (Almoretto x Loran) van fokker Karen Kappel.

