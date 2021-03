Kandidaten voor nieuw bestuur Holsteiner Verband bekend

In de afgelopen weken en maanden vonden de verkiezingen plaats binnen de regio's van het Holsteiner Verband om de kandidaten voor de bestuursverkiezingen te bepalen. In totaal werden negen kandidaten goedgekeurd en komen zij in aanmerking voor de raad van het bestuur. De verkiezingen voor het kiezen van het nieuwe bestuur staan gepland op 31 maart.

Het stemmen op de kandidaten werd in verband met corona schriftelijk gedaan.

Formele fouten in drie regio’s

Bij de verkiezingen werden er formele fouten in drie regio’s gemaakt, zodat een nieuwe stemronde noodzakelijk was. Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg en Stormarn-Lauenburg werden getroffen. Nu meldt het Holsteiner Verband dat de opkomst in de drie bovengenoemde regio’s bij de nieuwe stemronde onder de 50 procent lag, waardoor de resultaten niet konden worden geëvalueerd.

Kandidaten

– Claus Delfs

– Dieter Feddersen

– Carmen Hinrichsen-Bockmeyer

– Kathrin Huesmann

– Inken Gräfin von Platen-Hallermund

– Hinrich Romeike

– Jürgen Schaffner

– Harm Sievers

– Dr. Maximilian Slawinski

Bron: Horses.nl/Holsteiner Verband