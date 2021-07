Karsten Huck nieuwe hengstentrainer bij Holsteiner Verband

Na vijf jaar stopt Lorenz Lassen met het trainen van de hengsten bij het Holsteiner Verband. Karsten Huck neemt het stokje van hem over.

Huck heeft een succesvolle carrière achter de rug in de springsport. Hij won in 1988 de bronzen medaille op de Olympische Spelen in Seoul en draagt ​​de eretitel ‘Reitmeister’. Hij trainde ruiters en amazones over de hele wereld. Eén keer per week traint Huck de stamboekhengsten en hun ruiters in Elmshorn en indien nodig helpt hij ze ook bij wedstrijden.

Bron: Horses.nl/Spring-reiter