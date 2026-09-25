Lucas Wenz neemt afscheid van het Holsteiner Verband

Lucas Wenz verlaat eind september het Holsteiner Verband en gaat een nieuwe professionele uitdaging aan. De Duitse ruiter en het Verband hebben in onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen, zo meldt het stamboek in een persbericht. Wenz maakte sinds 1 oktober 2023 deel uit van het rijdersteam van Holsteiner Verband.
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Persbericht Bron: Horses.nl/
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