Lucas Wenz neemt afscheid van het Holsteiner Verband

Petra Trommelen
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Lucas Wenz neemt afscheid van het Holsteiner Verband featured image
Lucas_Wenz met United Way HV. Foto: Gesina Grömping/Equitaris www.equitaris.de
Door Petra Trommelen

Lucas Wenz verlaat eind september het Holsteiner Verband en gaat een nieuwe professionele uitdaging aan. De Duitse ruiter en het Verband hebben in onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen, zo meldt het stamboek in een persbericht. Wenz maakte sinds 1 oktober 2023 deel uit van het rijdersteam van Holsteiner Verband.


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