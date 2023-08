Lucas Wenz vervangt Jens Klöppel al na een jaar als ruiter van Holsteiner Verband hengsten

Jens Klöppel werd vorig jaar aangetrokken om de Holsteiner Verband-hengsten in Elmshorn te trainen. In oktober 2022 trad hij officieel in dienst bij het Verband maar na een jaar vertrekt de ruiter alweer en neemt de 24-jarige Lucas Wenz de teugels van de hengsten over. Hij komt per 1 oktober 2023 officieel in dienst.

Lucas Wenz rijdt succesvol mee in de U25-kopgroep van Duitsland en werkt nu nog op het familiebedrijf van zijn vader in Sersheim. Zijn vader Marcus Wenz was jarenlang een vaste waarde voor het Duitse team. Zelf reed Lucas Wenz al meerdere kampioenschappen bij de jeugd.

”Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging en pak met beide handen de kans aan om met deze interessante en kwaliteitsvolle hengsten, te werken” aldus Wenz. In het persbericht van het Holsteiner verband benadrukt directeur Sebastian Rohde de waarde van Klöppel en bedankt het voor zijn inzet. Waarom Jens Klöppel weggaat is niet bekend.

Bron: st-geoge