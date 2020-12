Nieuw begin in Holstein: Nissen én Boley met pensioen

Norbert Boley wordt in juli 2021 65 en verlaat in de zomer van 2021 het Holsteiner Verband. Daarom zoekt het Holsteiner Verband een nieuwe chef voor de hengstenhouderij van het stamboek. Na afscheid van het oude bestuur, het vertrek van fokkerijleider dr. Thomas Nissen, een compleet nieuw begin voor Holstein in 2021.

Boley begon bij het Holsteiner Verband in 1982 als opvolger van Johannes Maas Hell, die het stamboek leidde van 1971 tot 1082. Maas Hell ‘ontdekte’ Norbert Boley zelf. Hij zag dat Stoeterij Zangersheide een getalenteerde marketeer van paarden in dienst had: dat was de afgestudeerde architect Boley. Maas Hell nam Boley onder zijn hoede en wilde dat hij zijn opvolger werd. Zo geschiedde.

Tot nu, de vacature voor een nieuwe hengstenboer van het Verband staat online.

Nieuw begin

Nu staat Holstein als het ware aan een nieuw begin. Op de hengstenkeuring werd al afscheid genomen van de 65-jarige fokkerijleider dr. Thomas Nissen. Ook hij zat al lange tijd in die functie: van 1988 tot 2020. Ook het bestuur werd vorig jaar, na een bestuurscrisis, nieuw gekozen.

Holstein kan 2021 beginnen aan een nieuwe bladzijde, en dat is na alle perikelen van de afgelopen jaren en het verliezen van de toppositie als springpaardenstamboek helemaal geen verkeerde uitgangspositie als de juiste personen worden aangetrokken.

Bron: Horses.nl