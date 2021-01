Nog altijd fit: Calido I viert dertigste verjaardag

Calido I (Cantus x Coriander) is met zijn dertig jaar de oudste Holsteiner hengst die nog actief is in de fokkerij. Dat was voor de Noord-Duitse omroep NDR reden genoeg om bij Stall Maas-Hell langs te gaan en de witte opa te bezoeken. De 'chef van de stal' is nog altijd fit.

Calido I heeft bijna zijn hele leven doorgebracht in Klein Offenseth op hengstenstation Maas J. Hell en is de oogappel van groom Friederike Bünning, die hem al acht jaar verzorgt.

De chef van de stal

De oudere hengsten op het station in Klein Offenseth krijgen nog net zoveel aandacht en verzorging als de jongere hengsten die nog aan het begin van hun carriere staan. Stationeigenaar Herbert Ulonska hecht hier veel belang aan.

Of het nu in de Holstenhallen is of bij de hengstenpresentaties op het station in Klein Offenseth: de nobele en zelfverzekerde 1,67 meter metende inmiddels spierwitte hengst trekt altijd de aandacht. Hij is de ‘chef’ van de stal, “en dat weet hij ook”, zegt Friederike Bünning.

Interne klok

Zowel buiten als in de hal rolt de hengst, zoals alle paarden, graag en staat ondanks zijn 30-jarige leeftijd nog altijd snel en behendig weer op. “Stilstaan ​​en poetsen is niet zijn ding”, weet Friederike Bünning en dat laat hij ook zien. Calido is heel charmant als het gaat om het opvangen van kleine attenties van ‘zijn mensen’ en hij heeft een soort “interne klok”: Elke vertraging in de dagelijkse routine wordt hoorbaar ‘bekritiseerd’.

Als een driejarige

Als de hekken van de twee grote hengstenweides voor de stal allemaal open staan, galoppeert hij af en toe opgewonden van het ene uiteinde naar het andere omdat hij iets spannends heeft ontdekt. Friederike Bünning: “Hij gedraagt ​​zich sowieso soms alsof hij drie is en geen dertig en nog nooit een zaagsel of een auto heeft gezien.”

Lees hier meer over Calido

Bekijk hier het volledige NDR-item over Calido

Bron: Horses.nl/NDR