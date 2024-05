Rode cijfers voor Holsteiner Verband in 2023

De cijfers van het Holsteiner Verband, die op de vergadering van 13 juni voor de afgevaardigden van de Vereniging van Holsteiner Paardenfokkers openbaar gemaakt zou worden, zijn uitgelekt na een vertrouwelijke bijeenkomst tussen de raad van bestuur en het management van het stamboek met de voorzitters van het licentiedistrict. Het stamboek leed in 2023 een verlies van ruim één miljoen euro.

Na het uitlekken van de cijfers besloten de raad van bestuur en de algemeen directeur om de situatie zelf in detail te presenteren, nog voor de publicatie van de balansen voor het boekjaar 2023. In een brief aan de leden schrijft het stamboek: “Tot onze spijt heeft een deelnemer aan deze vergadering op eigen gezag en zonder overleg een zelf opgesteld protocol verspreid, waarin onvolledig en deels onjuist wordt gerapporteerd over de financiële situatie van de vereniging en haar dochterondernemingen. Om deze reden willen de raad van Bestuur en de directeur vóór de publicatie van de balansen over het boekjaar 2023 commentaar geven op het boekjaar 2023 en de vooruitzichten van het Holsteiner Verband en haar dochterondernemingen.”

Alle drie onderdelen draaien verlies

Alle drie onderdelen van het Holsteiner Verband – het stamboek, de BV voor de veilingen en verkoop (Hosteiner Vermarktungs GmbH) en de BV voor de hengstenhouderij (Holsteiner Hengsthaltungs GmbH) maakten verlies. De Vereniging van fokkers van het Holsteinpaard e.V. heeft in 2023 een operationeel verlies van ongeveer 65.000 euro behaald. Daarnaast is een tekort van ongeveer 353.000 euro bij de verkoopafdeling en een verlies van 727.000 euro bij de hengstenhouderij.

Vermogensratio boven 60%

Het stamboek sluit de brief af met de volgende woorden: “Tot slot willen de directie en het management erop wijzen dat de totale balansen van het Holsteiner Verband en haar dochterondernemingen ook na het economisch zwakke jaar 2023 een liquiditeit van ca. 1,7 miljoen euro laten zien, met een nog steeds hoge eigen vermogensratio van meer dan 60 procent.

Bron: Holsteiner Verband/ Zuechterforum