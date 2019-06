Springwonder Tobago Z nu ook Holsteins goedgekeurd

Tobago Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Mr Blue) heeft als elfjarige al bijna een miljoen aan prijzengeld bij elkaar gesprongen. Het springwonder van Daniel Deusser pakte het afgelopen jaar met Daniel Deusser vette prijzen in Mexico, Shanghai, Chantilly, Rome, Lyon, Madrid, Genève, Praag, Leipzig, Amsterdam, Bordeaux, Göteborg en Den Bosch. De vos was opvallend genoeg nog maar bij één stamboek goedgekeurd, zijn geboortestamboek (Zangersheide). Daar is sinds afgelopen week verandering in gekomen: Holstein laat de vos niet aan hun neus voorbij gaan.