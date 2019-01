Veilingmeester Günther Friemel nu ook in Holstein buiten de deur gezet

Drie bestuursleden van het Holsteiner Verband, Jan Lüneburg, dr. Günther Friemel en Christian Dietz, stapten half december 2018 op. Aanleiding daarvoor was de commotie die was ontstaan over provisie (buiten de geldende veilingkosten en provisieafspraken) die door Dietz was opgeëist (en goedgekeurd door de andere bestuursleden) bij Holsteiner veilingen. Het ging daarbij om verkopen aan Zuid-Afrikaanse klanten en beweerd werd dat de extra provisie door Dietz gedeeld zou worden met Friemel. Nu heeft het Holsteiner Verband bekend gemaakt dat de samenwerking met Friemel en Dietz voorlopig stopt.

“Omdat er nog steeds geen volledige duidelijkheid is over de situatie is het bestuur van het Holsteiner Verband van mening dat de samenwerking met Christian Dietz en dr. Günther Friemel voortgezet kan worden. Dr. Günther Friemel zal niet meer optreden als veilingmeester. De jarenlange samenwerking met Christian Dietz wordt voorlopig in de ijskast gezet, tot de beschuldigingen volledig (ook juridisch) geklaard zijn”, schrijft het Holsteiner Verband in een persbericht, waarin de gehele situatie nog eens uiteen wordt gezet.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat dr. Günther Friemel in opspraak raakt. In 2011 nam hij na twaalf jaar bij het Hannoveraanse stamboek ontslag, volgens een persbericht ‘om een ander beroep te kiezen’. De realiteit was dat in Hannover ook niet alles volgens het boekje was gegaan en ook hier waren er Zuid-Afrikaanse klanten in het spel. Friemel koos geen ander carrièrepad, maar ging in Holstein verder met waar hij in Hannover gestopt was. Dat is nu dus ook ten einde gekomen.

