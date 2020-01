Video: Million Dollars nulrondje met Frank Schuttert

De Holsteiner Verbandshengst Million Dollar (Plot Blue x Vigo d'Arsouilles) verhuisde twee maanden geleden vanuit Elmshorn naar de stallen van Jos Lansink om verder gereden te worden door Frank Schuttert en de hengst doet het goed. Het Holsteiner Verband ging langs bij de achtjarige hengst en bracht de eerste wedstrijdbeelden naar buiten.

Het gaat goed met Million Dollar volgens Lansink en Schuttert. “Hij is hier twee maanden en we zijn erg blij met hem. Natuurlijk had hij een heel goede opleiding in Elmshorn en daar kunnen we op voortbouwen. Hij heeft een geweldig karakter en is zeer bereid om te werken”, aldus Lansing. “Hij heeft een paar keer een oefenwedstrijd gelopen en liep alleen maar nulrondjes.”

Plan

“Million en Frank gaan goed samen”, vertelt Lansing. “We nemen met een nieuw paard altijd de tijd om elkaar te leren kennen, maar het ziet er heel goed uit allemaal.”

Het plan voor de achtjarige hengst is om in Lanaken deel te nemen aan de Z-tour en daarna gaat de focus voor Million Dollar op zijn internationale springcarrière.

