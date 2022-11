Vier hengsten goedgekeurd op Holsteiner Herbst-Event

Op het Holsteiner Herbst-Event, een hengstenkeuring gecombineerd met een minitest en de eliteveiling, zijn vier hengsten goedgekeurd voor de dekdienst. De vierjarige cat.nr 23 Candid (Casall x Cardento) van familie Witt ontpopte zich tot de topper van de keuring.

In totaal werden elf hengsten voorgesteld in Elmshorn op de voor de eerste keer georganiseerde zadelkeuring. Het Holsteiner Verband organiseerde de zadelkeuring in de vorm van een minitest (een tweedaagse test) gecombineerd met een hengstenkeuring zoals het Oldenburger Verband dit voorjaar deed met dressuurhengsten. Cat.nr 14 Cultino (Casaltino x Colman), cat.nr 16 Quivisto (Quim CL x Leovisto), cat.nr 19 Dunkirk (Dinken x Catoki) en cat.nr 23 Candid (Casall x Cardento) werden goedgekeurd. Deze vier hengsten kunnen dus volgend jaar direct zonder aanvullende eisen dekken.

Bron: Horses.nl