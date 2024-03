Zonen van Checkter en Eldorado goedgekeurd op Holsteiner voorjaarskeuring

Op de Holsteiner voorjaarskeurig (onder het zadel) zijn afgelopen weekend twee hengsten goedgekeurd. Het gaat om de driejarige Checker Boy (Checkter x Presley Boy x Quality) en de even oude Explosion (Eldorado van de Zeshoek TN x Contender x Corofino I).

Bij Checker Boy was fokkerijleider Stephan Haarhoff te spreken over de moderniteit, het fundament de goede bovenlijn en uiteraard het springen van de schimmelhengst uit stam 1298. Over Explosion uit stam 8763 zei Haarhoff: “Een ontzettend hoogbenige hengst die er nog wat in moet groeien qua model, maar bij het vrijspringen zijn grenzeloze vermogen heeft laten zien.”

Bron: Holsteiner Verband