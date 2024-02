Zuccero is Holsteiner Hengst van het Jaar 2023

Zuccero (Zirocco Blue VDL x Caretino) is door de lezers van PFERD+SPORT, het magazine van het Holsteiner Verband, gekozen als Holsteiner Hengst van het Jaar. Met Rolf-Göran Bengtsson in het zadel won de twaalfjarige hengst vorig jaar teamgoud op de Europese Kampioenschappen in Milaan.

Zucchero begon zijn internationale carrière onder het zadel van Bart van de Maat en in 2020 nam Rolf-Göran Bengtsson de teugels van de hengst over. Afgelopen jaar bleek de combinatie zeer succesvol. Zo wonnen ze in februari de Grand Prix van Neumünster en in mei wonnen ze een rubriek in Uggerhalne.

EK Milaan

In september vertegenwoordigden Bengtsson en Zuccero Zweden op de Europese Kampioenschappen in Milaan. Daar wonnen ze met het team goud en individueel eindigden ze op de elfde plaats.

