Holsteiner hengst Cassus ingeslapen

Cassus werd in 1998 geboren bij Jürgen Hattebuhr en komt uit de Holsteiner stam 104A. Onder Christian Ahlmann begon de hengst aan zijn internationale carrière. In 2012 kwam de hengst in het bezit van Christopher Lindenberg en de Deen bracht hem ook uit in de sport tot op 3*-niveau. Na zijn sportieve loopbaan kwam Cassus op het hengstenstation van Ligges waar hij tot zijn dood stond.

Chuck en Crumley

Onder zijn nakomelingen is één goedgekeurde hengst Casanova Royal, die zelf op 1,50m-niveau springt, en tien Staatspremie-merries. Ongeveer 30 kinderen springen internationaal vanaf 1,40m. Onder hen zijn Chuck met Janne Frederike Meyer en Crumley met de Brit John Whitaker.

De hengst brak maandagnacht op onverklaarbare wijze zijn schouder. In overleg met eigenaar Christopher Lindenberg werd besloten de hengst in te laten slapen.

Bron Züchterforum/Facebook