Holsteiner hengst Cero I valt dood neer

In 2004 was Cero I de overtuigende winnaar van de verrichtingstest in Redefin. Na succesvolle jaren in de lagere klassen kwam de hengst in 2008 onder het zadel van Francois Mathy junior die hem uitbracht in de internationale sport. Daarna acteerde de hengst hij onder de Britse ruiter Danny Mc Glynn. Vanaf juni 2016 genoot de hengst in Engeland van zijn wedstrijdpensioen.

Nakomelingen

Cero I bracht zes goedkeurde zonen: Castelo Branco, Cero Michel, Cerontue, Cerousi, Cesandro, Ceventro. Opvallende nakomelingen in de sport zijn derby-winnaar van 2017 Zera (Patricio Muente) en Zeremonie (Laura Kraut), vierde in de Grote Prijs van Aken 2017.

Bron: Züchterforum