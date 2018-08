Lancer III werd gefokt Hans-Werner Höpcke en was in de sport succesvol onder Toni Hassmann.

Nakomelingen

Zijn succesvolste zoon is de goedgekeurde Lewinski (mv. Acord II) die onder Michael Kölz in de internationale sport liep. Van Lancer III zijn vijftien zonen ingeschreven in Hengstbuch I en veertig van zijn dochters dragen het predicaat Staatspremie.

Bron: Zuchterforum