Holsteiner hengst Million Dollar naar Jos Lansink en ruiter Frank Schuttert

De Holsteiner Verbandshengst Million Dollar (Plot Blue x Vigo d’Arsouilles) is een van populaire hengsten deze tijd. Op nationale niveau heeft de in België gefokte hengst in de sport ook al zijn sporen verdiend onder Ebba Johansson, stalamazone van het Verband. Nu gaat de zevenjarige hengst volledig de sport in met het vertrek naar de stallen van Jos Lansink. Frank Schuttert zal zijn nieuwe ruiter worden.

Als vierjarige kwam Million Dollar naar het Holsteiner Verband. De hengst stamt uit een van de beste merrielijnen van het BWP. Zijn moeder Gin Tonic De Muze is een dochter van Vigo d’Arsouilles uit Daytona De Muze (v. Cento) die met Jody Bosteels o.a. deel uit maakte van het Belgische team die de landenwedstrijd van Lissabon wist te winnen. Grootmoeder Walloon De Muze (v. Nabab De Rêve) sprong eveneens op het allerhoogste niveau en is op haar beurt een dochter van stammerrie Querly Chin van Chin Chin.

In 2016 kreeg de zoon van Plot Blue zijn Holsteinse dekbrevet en liep met hoge punten de sporttesten. Onder Ebba Johansson groeide de hengst uit tot een succesvol springpaard. De Zweedse stalamazone van het Verband debuteerde met Million Dollar internationaal in Neumünster waar het paar op 1,30m-1,35m niveau bijna alle rondjes foutloos sprong.

Door zijn goede prestaties in de springring werd de hengst veel gebruikt in de fokkerij. Hij heeft inmiddels al twee goedgekeurde zonen. “Million Dollar heeft de afgelopen jaren veel gedekt. Na overleg met de hengstencommissie hebben we besloten dat hij een fokkerijpauze krijgt buiten Holstein”, aldus fokkerijleider Norbert Boley.

De keuze van het Holsteiner Verband viel op de stal van Jos Lansink. Frank Schuttert zal de teugels van Million Dollar overnemen. Via diepvriessperma zal de hengst beschikbaar blijven, maar de nadruk komt op zijn sportcarrière te liggen.

