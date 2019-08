Holsteiner springvererver Lancerto met pensioen

De Holsteiner hengst Lancerto (v. Lancer II x Caretino) schreef maar liefst vijftig overwinningen op naam in de internationale springsport (1.50 m). De 16-jarige Lancer II-zoon gaat nu met pensioen. Lancerto werd geboren bij fokker Elmar Pollman-Schweckhorst. Hij debuteerde in de sport onder Tim Rieskamp-Goedeking, die hem in 2008 ook kwalificeerde voor het Bundeschampionat in Warendorf. Vanaf 2012 was de Holsteiner succesvol onder Mario Walter.

Fokkerij

Naast zijn sportieve successen viel Lancerto ook op in de fokkerij. Na zijn goedkeuring in 2005 betaalde Peter Pongs, dierenarts uit Unterschneidheim, bijna 200.000 DM voor de hengst op de veiling. Op zijn hengstenstation zal Lancerto nu volledig worden ingezet voor de fokkerij. Momenteel zijn meer dan 70 nakomelingen van Lancerto geregistreerd bij de Duitse Hippische Federatie (FN).

Fokker Elmar Pollman-Schweckhorst was ook aanwezig op het officiële afscheid dat afgelopen weekend plaatsvond. “De buitengewone carrière van Lancerto bewijst de sprongkwaliteit, basissnelheid en kracht. Ik ben blij dat deze kwaliteiten, die vandaag de dag zo belangrijk zijn, elkaar 17 jaar geleden hebben gevonden”, prees hij de hengst.



Bron: St. Georg.de