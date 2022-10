Holsteiner Verband-hengst Catch naar Amerika

Aan het eind van het jaar verhuist de Holsteiner Verband-hengst Catch (Colman x Calido I) naar zijn nieuwe thuis in Amerika. Door zijn goede prestaties onder Rolf-Göran Bengtsson waren er verschillende aanvragen voor de negenjarige hengst. In de VS blijft Catch dekhengst naast zijn sportcarrière.

De door Hans-Peter Löding-Hasenkamp (Quarnstedt) gefokte Catch begon zijn carrière op de keuring in Neumünster in 2015, waar hij reservekampioen van zijn jaargang werd. Onder Ebba Johansson werd de Colman-zoon op vierjarige leeftijd gekroond tot Holsteiner Landeschampion en won hij op vijf- en zesjarige leeftijd talrijke proeven voor jonge paarden met Maximilian Gräfe. In de sporttesten scoorde de hengst hoog met gemiddelden ruim boven de 9.

‘Veel vermogen en voorzichtig’

Twee jaar geleden nam Rolf-Göran Bengtsson zijn verdere opleiding over en bracht hem tot internationaal niveau. Het duo plaatste zich onder meer in Deurne, Herning en Mannheim. “In de twee jaar dat Catch bij ons op stal is, heeft hij een zeer goede ontwikkeling doorgemaakt. Hij is een rijdbaar, vermogend en voorzichtig paard dat het altijd erg goed doet op concours. Ik wens hem en zijn nieuwe ruiter veel succes en een gelukkige toekomst,” aldus Rolf-Göran Bengtsson. Onlangs trok Catch de aandacht met een tweede plaats in de Grote Prijs van Warendorf op het Bundeschampionate.

Bron Holsteiner Verband