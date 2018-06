Holsteiner veulenveiling: twee veulens naar Nederland

Zonder echte uitschieters naar boven werd er gisteren op de Holsteiner Veulenveiling in Elmshorn gemiddeld toch dik 8.000 euro betaald voor de 26 geveilde veulens. Topper met een prijs van 20.000 euro werd een merrieveulen van Catch x Casall. 20.000 euro legde een Franse koper neer voor de dochter van de tweevoudig sporttesttopper Catch.

Zes boven de 10.000 euro

Vijf andere veulens brachten 10.000 euro of meer op. 12.500 euro was er voor een hengstveulen van Livello x Carthago en zijn halfzus van Livello x Newton ging voor 10.500 euro van de hand. De drie overige veulens voeren allemaal het bloed van Casall: er was 11.000 euro voor een Casall x Cassini I, 12.000 euro voor een Cascadello x Landos en 12.000 euro voor een Comme il faut x Casall.

Gemiddelde 3.000 lager

De gemiddelde prijs op de veulenveiling, 8.134,62 euro ligt zo’n 3.000 euro lager dan het gemiddelde van vorig jaar.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl