Holsteinse ‘Chefbereiter’ Ebba Johansson verlaat Elmshorn

Drie jaar was Ebba Johansson de eerste amazone, Chefbereiter, van de stallen van het Holsteiner Verband Hengsthaltungs. Nu gaat de Zweedse amazone de stallen in Elmshorn verlaten. Johansson wil zich concentreren op de grotere wedstrijden.

Ebba Johansson was succesvol met de paarden van het Holsteiner Verband op de nationale wedstrijden. Ook internationaal bracht de Zweedse hengsten van het Verband uit. Vorig jaar was ze actief met Million Dollar (v. Plot Blue), die in november naar de stallen van Jos Lansink vertrok, en de in Holstein goedgekeurde KWPN’er Uriko (v. Untouchable).

‘Succesvolle en fijne samenwerking’

“We kunnen terugkijken op een succesvolle en fijne samenwerking”, vat directeur Norbert Boley samen. “Ebba heeft zich altijd goed aangepast aan onze hengsten en hen optimaal ondersteund. We vinden het jammer dat ze deze beslissing heeft genomen, maar kunnen het ook goed begrijpen”, vervolgde Boley.

