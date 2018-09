Hoogste bod voor merrie van Secret, weinig animo voor hengstveulen Totilas

Ieder jaar komt hier een selectie van dressuur- en springveulens met interessante bloedvoering onder de hamer. Dit keer was er duidelijk meer belangstelling voor de merrieveulens dan voor de hengstveulens.

Hoogste bod voor Secret

Bij de dressuurveulens was het hoogste bod voor Nina Reina. De merrie van de veelbesproken hengst Secret werd afgeslagen op 11.500 euro. Nohla Turfhorst, het merrieveulen van Franklin x Jazz, ging voor 11.000 euro van de hand.

Bij de springveulens werd minder hoog geboden. De merrie Carzella AWH Z, een nakomeling van Carrera VDL x Indoctro, veranderde voor 9500 euro van eigenaar. Deze merrie komt uit dezelfde moederlijn als de kampioene van de 3-jarige springmerries in Ermelo, Harley-dochter Kalimero D. Hetzelfde bedrag werd ook neergelegd voor Nobolensky, een hengstveulen van Cornet Obolensky.

Weinig animo voor hengst van Totilas

Voor No Reply Wolf, de voskleurige hengst van Totilas die (vanwege zijn jonge leeftijd) met een wildcard aan de veilingcollectie was toegevoegd, was beduidend minder animo. Hij werd afgeslagen op 4500 euro.

Veulencollectie Dronten 2018

Bron: veulenveiling Dronten