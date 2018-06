Hoogste punten voor dochters van Expression en Negro op eerste SK in Gelderland

Kalice (v. Expression uit Felice keur mv Uphill) gefokt en in eigendom van familie van Norel was de eerste kandidaat die zich melde voor 80/85. ‘’ De royaal ontwikkelde merrie heeft een sterke bovenlijn die goed aangesloten is. Daarbij heeft ze een goede schoft-schouderpartij. In de beweging viel ze met name op door souplesse en geslotenheid. Kalice heeft een goed achterbeen en schakelde daarbij makkelijk,’’ aldus Bax.

Kalegra C-Two

Een andere merrie met 80/85 was Negro-dochter Kalegra C-TWO DvB uit de merrie Hey You C-Two (v. Charmeur). Voor deze merrie verwisselde Dorresteijn haar plaats met jurylid Floor Dröge omdat de merrie in eigendom is van haar zus Coby van Baalen/ Dressuurstal van Baalen uit Brakel. Kalegra werd gefokt door Carmeliet-Leybaert uit Stekene. ‘’De merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een mooie voorhand en een lichte hoofd-hals verbinding. Daarbij beschikt ze over veel ras. In bewegen heeft ze souplesse en veel houding waarbij vooral haar sterke achterbeen gebruik opvallend was’’.

80/80

80 punten voor bewegen en 80 punten voor exterieur waren er voor Kaomi Ceroon (v. Expression), een nakomeling uit dezelfde moeder als Uphill, gefokt en in eigendom van de familie Norel. De merrie heeft een goede schoft-schouderpartij en een correct gebouwde croupe. In beweging liep ze opvallend bergop en had daarbij veel balans volgens de jury. Om tot een hoger puntenaantal te komen mocht de merrie wat meer ruimte hebben in de stap.

Ook Juny, gefokt door J. Spronk uit Wezep, nu in mede-eigendom met de familie van Norel, uit de combinatie Experssion x Winningmood behaalde twee keer 80 punten. ‘’De hoogbenige merrie heeft een mooi gevormde hals die net even iets langer had mogen zijn. Ze heeft een sterke bovenlijn met een correct fundament. In beweging had ze veel beentechniek en kracht. In de draf en galop schakelde Juny met veel gemak en had ze met name in de draf veel actie en expressie,’’ zo besloot Bax zijn toelichting.

Bron: KWPN