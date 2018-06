Hoogste punten voor dochters van Negro en Sir Donnerhall

Donderdag vond de eerste helft van de stamboekkeuring plaats in Utrecht, waarbij het de beurt was aan de driejarige springpaarden en de oudere dressuurmerries. Bij de springmerries ging de helft van de aangeboden paarden met het sterpredikaat naar naar huis en bij de dressuurpaarden waren dat er vijf van de twaalf aangeboden paarden. Juryvoorzitter Toine Hoefs: “Het was een verrassende keuring met opvallend veel kwaliteit. We kregen echt een paar hele fijne paarden in de baan.“

Hoogste punten

De Negro-dochter Ironaline (uit Anoraline Elite IBOP-dr Sport-dr PROK van Samba Hit) werd gefokt door M.C. Eveleens uit Wognum en is geregistreerd bij P.J.W. Brockx uit Zeist. Hoefs was zeer te spreken over haar type: ”Een prachtige langgelijnde merrie met veel formaat die uitzonderlijk mooi naar boven is gebouwd. Ze heeft en schitterend mooi front, is zeer goed bespierd en heeft een correct fundament. In beweging toonde ze een bijzonder goede galoppade en een extra goede stap, waarvoor we allebei 85 punten kwijt konden. In draf mocht ze wellicht iets meer zweefmoment tonen. Ze kreeg 85 punten exterieur en 80 punten voor beweging.”

Halfzus Electra

Eveneens hoog gewaardeerd werd de Sir Donnerhall-dochter Havanna. Hans Bernoski fokte de merrie samen met R. van Heuvelen uit Nijkerk uit de Ferro-dochter So What Elite, Pref, Sport-dr, PROK. Uit deze moeder komt ook de voormalig Nederlands kampioen Electra (v.Jazz) van Lynne Maas. Hoefs: “Ook weer een heel goed ontwikkelde merrie die geweldig mooi omhoog is gebouwd. Ze heeft sterke verbindingen maar zou wellicht een fractie langer gelijnd mogen zijn. In beweging liet ze een hele goede draf en een hele goede galop zien. De stap was nog wat druk en daarin zou ze wat meer ruimte moeten pakken.” Ook voor haar had de jury 85 punten exterieur en 80 punten voor de beweging over.

80/80

De derde dressuurmerrie met 80 punten was de El Capone-dochter Jirra (uit Skinny ster pref van Farrington), gefokt door T.B. Hassink uit Zeewolde en geregistreerd bij Stal van Vliet uit IJsselstein UT. Hoefs: “Een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en mooi hoogbenig is. Ze mag wellicht nog iets aan bespiering winnen maar ze heeft veel gemak in het lopen, in alle drie de gangen. Ze liep met veel tact en bewoog daarbij opvallend goed naar boven.” Zij kreeg 80 punten voor zowel het exterieur als de beweging.

Springpaarden

Er kwamen slecht acht springpaarden in de baan, waarvan er vier het sterpredikaat kregen van inspecteurs Arnold Kootstra en Juryvoorzitter Henk Dirksen. “De hoogst scorende merrie was de Fernando H-dochter Kalista ES (uit Tatjana Bo ster preferent prestatie van Concorde). Een langgelijnde merrie met een aansprekende voorhand. Ze heeft een heel rij-typisch exterieur dat we konden belonen met 80 punten. Ook in het springen wist ze te overtuigen met haar zeer goede achterhandtechniek, waarbij ze veel vermogen leek te hebben waarvoor we 85 punten konden geven. In totaal kreeg ze ook 80 punten voor het springen.”

Nog een keer 85 voor vermogen

De tweede merrie die boven de 80 punten scoorde was in eigendom en gefokt door Egbert Schep. Deze Ko-Jay ES is een dochter van Golden Dream uit de preferente prestatie O-Jay van Jumbo Jet. Dirksen: “Een nog jeugdige merrie die voldoende langgelijnd is maar nog wat bespiering miste in de hals. Ze heeft wel een mooie hoge schoft die goed doorloopt in de rug. Ze presenteerde zich met een lichtvoetige galoppade en sprong vlug van de grond met daarbij een goede achterhandtechniek. Ook zij leek veel vermogen te hebben.” Deze merrie kreeg 85 punten voor vermogen en 80 punten voor het springen, naast de 75 punten voor het exterieur.

Vrijdagochtend gaat de stamboekopname verder waarna in de middag het programma in Utrecht wordt vervolgd met de Centrale Keuring.

Bron: KWPN