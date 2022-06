Hoogste score op stalkeuring Den Hout voor Negro-zoon Oeps Geuzenhof

Bart Bax, Marjan Dorresteijn en aspirant-inspecteur Luuk Smetsers beoordeelden dinsdag 26 paarden op de stalkeuring in Den Hout. Drie paarden bewogen voor 85 punten, waaronder Oeps Geuzenhof (v. Negro), die ook 85 punten kreeg voor zijn exterieur. Deze ruin is de volle broer van de goedgekeurde hengst Nacho.

19 van de 26 paarden werden in Den Hout ster. “Het was een hele goede, functionele dag”, vat Bart Bax samen. “Alles liep mooi op tijd en we hadden voldoende tijd om alle paarden goed te beoordelen. Ze stonden er allemaal heel goed voor. Een enkeling was iets fris was in het begin, maar we hadden dus de tijd om die paarden wat langer te laten lopen. Het was mooi dat we naast 19 merries, ook 7 hengsten en ruinen hebben beoordeeld voor het preferentschap van hun moeders.”

Met 85/85 topscoorder

Negro-zoon Oeps Geuzenhof (uit Benetton ster D-OC van Krack C, fokker S. Maakenschijn uit Chaam) van Van Olst Horses was topscoorder van de dag. “Met 1.81m is dit een imponerende verschijning. Hij staat goed in het rechthoeksmodel, heeft veel front, een goed gevormde hals en goede verhoudingen. Daarbij heeft deze ruin een sterke bovenlijn en een correct fundament. In draf en galop toonde hij een goede techniek en souplesse. Hij liep altijd met de schoft naar boven en het viel op dat hij met veel balans galoppeert en heel goed changeerde.”

Oceane NA bewoog voor 85 punten

Ook Oceane NA (Taminiau uit Kayleigh NA elite IBOP-dres D-OC van Negro) van fokker N.A. de Rooijen uit Lage Zwaluwe bewoog voor 85 punten, zij kreeg 75 voor exterieur. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en wat rijtypischer zou kunnen zijn. Ze heeft veel front een correcte bovenlijn. In draf liet deze merrie een goede techniek, veel afdruk en veel kracht zien. Zowel in draf als in galop viel op dat deze merrie geen snelheid nodig heeft om te kunnen verruimen. In galop heeft ze veel balans en kan ze makkelijk changeren.”

Ouliana JS: 9 voor draf

Kingston Blue Hors-dochter Ouliana JS (uit Huliana JS elite EPTM-dres D-OC van Cupido), fokker A. Jaspers uit Leende en P. Jaspers uit Panningen) van B.C. van der Hoorn uit Made kreeg een bovenbalkscore van 70/85. “Deze merrie heeft veel uitstraling, een mooie voorhand, is goed bespierd en heeft een sterke bovenlijn. Voor hogere exterieurcijfers had ze meer ontwikkeling en correctheid moeten hebben in het fundament. Ze kreeg een 9 voor haar draf met een hele goede techniek en goed gebruik van het achterbeen. Daarbij is ze lichtvoetig, kan ze heel makkelijk schakelen en liep ze mooi bergop. In galop toonde ze een goede afdruk, mooi gebruik van het voorbeen en kon ze makkelijk changeren. Voor nog hogere cijfers zou ze nog iets meer kracht kunnen hebben in de galop.”

80/80 voor Ola D’Or

Chippendale-dochter Ola D’Or (uit Gynola M ster pref PROK van Rousseau) van fokker B.C. van der Hoorn slaagde met 80/80. “Dit is een sterk gebouwd paard die een iets degelijke opdruk heeft. Ze heeft een mooi gevormde hals en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft veel ruimte en balans in het draven en liet ook veel houding zien. Voor een hoger cijfer in de galop mocht ze nog iets meer buiging in het achterbeen hebben.”

Ook 80/80 voor Oderona

Dezelfde bovenbalkscore was er voor Oderona (GLOCK’s Toto Jr uit Herarona elite IBOP-dres D-OC van Rousseau) van fokker B. Wilschut uit Bosschenhoofd. Haar moeder is een volle zus van de Grand Prix-hengst Blue Hors Zack en ze bracht ook de hengst Lennox U.S.. “Deze elegante merrie heeft veel uitstraling en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze is sterk in de verbindingen en de bovenlijn. Deze merrie heeft veel souplesse in het lopen en kan makkelijk schakelen in zowel de draf als de galop. Ze changeerde eenvoudig en zou voor nog hogere cijfers nog iets meer met de schoft naar boven mogen bewegen.”

Olenka BVP is een stoere merrie

Ook Olenka BVP (Joop TC uit Cilenka K ster pref prest PROK van Lord Leatherdale, fokkers F.W.J Burema en R.A.J. van Praat uit Chaam), uit de stam van Everdale, van Van Olst Horses scoorde 80 punten. “Dit is een stoere merrie met veel uitstraling. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft veel front, een sterke bovenlijn en een goed gevormde hals die ook mooi bespierd was. In draf liet ze een goede ruimte zien met veel souplesse en een goede techniek. Ze mag nog iets aan kracht gaan winnen en had voor een hoger cijfer in de stap iets meer overstap kunnen laten zien.”

75/80 voor Oda

Twee merries scoorden 75/80, waaronder Inclusive-dochter Oda (uit Spada ster van Ferro, fokker M. Streppel uit Lemelerveld) van Van Olst Horses. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, maar is een fractie neerwaarts in de romprichting. Ze heeft een opwaarts gebouwde hals, een lichte hoofdhalsverbinding, een goede schouderpartij en hard fundament. Ze draafde met veel techniek, een goede afdruk en kracht. Galopperen deed ze met veel sprong en veel afdruk, daarin zou ze nog een fractie meer ruimte kunnen hebben.”

Ook 75/80 voor O’Gina

Ook O’Gina (Painted Black uit Kaylina ster van De Niro) van fokkers R.A.H.M. van Erp uit Oss en Van Olst Horses kreeg deze bovenbalkscore. “Dit is een jeugdige merrie die iets meer lengte in het lichaam zou kunnen hebben. Ze heeft wel veel ras en uitstraling. In draf liet ze veel kracht en afdruk zien met een goed gebruik van het achterbeen. Daarbij ging ze mooi met de schoft naar boven en toonde ze veel souplesse. De galop heeft veel afdruk en veel ruimte, maar ze mocht daarin soms nog wat meer tot dragen komen.”

Dettori-dochter Ottori Lady NA

Met Dettori-dochter Ottori Lady NA (uit Zarah ster van Negro) had fokker N.A. den Rooijen nog een stermerrie. Zij kreeg 70 voor exterieur en 80 voor haar beweging. “Deze merrie is ruim voldoende ontwikkeld maar zou nog iets meer in het rechthoeksmodel kunnen staan. Ze is een fractie neerwaarts in de romprichting, maar heeft een goed gevormde hals die ook mooi bespierd was. De schoft is goed ontwikkeld en ze beschikt over een goed gevormde en bespierde croupe. Ze draafde met veel takt, afdruk en kracht. Ook in galop toonde ze veel kracht en afdruk, maar daarin zou ze nog iets meer balans kunnen hebben.

Nuvvi G heeft veel uitstraling

Van Olst Horses’ Nuvvi G (Diëgo uit Gucci ster PROK van Lord Leatherdale, fokker C.A.M. van Gorkum uit Udenhout) slaagde ook met 70/80. “Dit is een paard met veel uitstraling. Ze staat voldoende in het rechthoeksmodel, heeft een mooie voorhand en een goed ontwikkelde schoft die goed doorliep. Ze zou nog een fractie meer bespiering kunnen hebben in de lendenen. In beweging waardeerde deze merrie zich echt op. Ze draaft met heel veel souplesse en een goede techniek. Daarbij heeft ze veel balans en gaat ze goed bergop. Ze galoppeert met een goede afdruk en goede ruimte, maar zou voor een hoger cijfer nog iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben.”

Vijf ruinen van Van Olst Horses ster

Vijf ruinen van Van Olst Horses waren in Den Hout sterwaardig. Naast Oeps Geuzenhof, was dat onder andere Niksmismee VK (Everdale uit Evita-Roos PROK van Vivaldi, fokker H.C. Vervoorn-Knaap uit Giessen), die een bovenbalkscore kreeg van 80/80. “Dit is een royaal ontwikkeld paard met veel uitstraling en een sterke bovenlijn. Hij heeft een iets hellende croupe, maar wel met een goede lengte. In draf liet hij veel souplesse zien, een mooi gebruik van het voorbeen en kan hij makkelijk schakelen. De galoppade heeft eveneens veel kracht en afdruk. Voor hogere cijfers, zou dit paard nog iets meer met de schoft naar boven toe kunnen bewegen.”

Olexus NA (Painted Black uit Izzy Lady NA van Lord Leatherdale) scoorde 70/80. Deze ruin is in gedeeld eigendom met zijn fokker N.A. den Rooijen. “Dit paard is ruim voldoende ontwikkeld, heeft een lichte hoofdhalsverbinding, een goede schoftschouderpartij en een correcte bovenlijn. Hij draaft met een goed gebruik van het achterbeen, veel souplesse en heel mooi met de schoft naar boven. In stap was hij actief met veel ruimte. In galop zagen we veel kracht, maar had hij iets meer rust kunnen hebben. Dat ging nu ten koste van de balans.”

Bron KWPN