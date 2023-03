‘Het hoogst haalbare’, dat is de rode draad die te volgen is op onze Horses Fokkerijdag bij Van Olst Horses in Den Hout. Met deze term in het achterhoofd komen op zaterdag 8 april verschillende aspecten van fokkerij, training en de hengstenhouderij aan bod. Altijd al een kijkje in de keuken willen nemen, of persoonlijk een vraag willen stellen aan hengstenhouder Gertjan van Olst? Dan is dit je kans. Wacht niet langer en schrijf je snel in.

Alle verschillende pijlers van het bedrijf komen aan bod. Horses-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie interviewt Gertjan van Olst over zijn visie, er wordt uitleg gegeven over de toepassing van moderne fokkerijtechnieken, enkele veulens van Van Olst-hengsten presenteren zich en een rondleiding over het bedrijf ontbreekt natuurlijk niet.

Meekijken met training

Fokkerij en sport gaan hand in hand bij Van Olst Horses en de term: ‘Zonder sport, geen fokkerij’, past goed in dit plaatje. Het streven is om de dekhengsten op hoog niveau in de sport te laten acteren. Bekende voorbeelden hiervan zijn Olympiade-ganger Everdale (Lord Leatherdale x Negro), meervoudig wereldkampioen jonge paarden én regerend KWPN-Paard van het Jaar Kjento (Negro x Jazz) en uiteraard de bekendste: wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro). Al deze hengsten zijn zo succesvol onder het zadel van stalamazone Charlotte Fry, die in de training begeleid wordt door Grand Prix-amazone Anne van Olst. Extra leuk is het dat het op de Horses Fokkerijdag mogelijk is om een kijkje te nemen in de trainingskeuken van dit succesvolle duo. Onder de training, waarbij Anne en Charlotte zich richten op de talenten van de toekomst, is er veel interactie met het publiek en is het mogelijk om vragen te stellen.

Daarnaast is er aandacht voor vernieuwing en bloedspreiding in de fokkerij. In het kader daarvan worden enkele jonge hengsten gepresenteerd.

Aan de inwendige mens is, middels een heerlijke lunch, ook gedacht.

Nieuwsgierig geworden? Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar en vol = vol, dus schrijf je snel in!