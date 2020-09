Bonte Picasso’s Game Horses.nl Dressuurveulen van het Jaar

Met zijn fantastische kleur en topbewegingen was de door Paardenfokkerij Smilda gefokte Picasso's Game (Glock's Toto jr x Easy Game) zonder twijfel het opvallendste dressuurveulen in de Horses Veulenkeuring. Jurylid Wendy Scholten vroeg direct toen ze hem zag: 'Is deze te koop?' en ook bij onze bezoekers had de bonte veel fans. Met 435 stemmen is hij Horses.nl Dressuurveulen van het Jaar geworden.