Paarden op rij zetten op een keuring is onder fokkers erkend volksvermaak, en voor velen is het ook een manier om een veulen in de etalage te zetten. Of en in welke vorm het keuringsseizoen doorgang kan vinden is op dit moment in verband met het coronavirus nog onzeker en daarom organiseert Horses.nl een digitale veulenkeuring. De Horses.nl veulenkeuring 2020!

De Horses.nl veulenkeuring is net zo breed als de formule van Horses.nl zelf, opgeven kan dus in zes verschillende categorieën: dressuurveulens, springgefokte veulens, tuigpaard-veulens, Gelderse veulens, Friese veulens en ponyveulens (alle rassen).

Uw veulen met video op Horses.nl

Per categorie zorgen wij voor een vakkundige jury die de topdrie selecteert. Van deze topdrie publiceren wij video’s en het jurycommentaar op Horses.nl, de best bezochte hippische site van de Benelux. Daarmee zorgen wij dat u uw veulen, ook in deze tijden, bij een groot publiek in de kijker komt te staan. U kunt daarbij zelf ook nog aangeven of uw veulen te koop is.

Verschillende rondes

Voor de eerste ronde kunnen fokkers hun veulens opgeven en video’s insturen van 1 april tot en met 30 april. Bij succes wordt de keuring voortgezet in volgende rondes in de daaropvolgende maanden. Aan het eind van dit digitale keuringsseizoen kunnen de bezoekers van Horses.nl vervolgens stemmen voor het Horses.nl Veulen van het Jaar. De fokker/eigenaar van dit veulen krijgt uiteraard een bijzondere hoofdprijs.

Meedoen?

Meedoen is eenvoudig. Daarvoor hebben we nodig:

Een onbewerkte (dus geen slowmotion-beelden of geknipte) video van het veulen (ongeveer 30 sec. stand, half rondje stap, ronde draf en ronde galop).

De categorie waarin u het veulen opgeeft, de afstamming van het veulen en de geboortedatum.

Of het veulen te koop is en eventueel de vraagprijs.

Gegevens van de fokker/eigenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Inzendingen kunnen worden ingestuurd via [email protected] (met een linkje naar een youtube- of openbare facebookvideo of de video in de bijlage) of via whatsapp aan het nummer +31613415256.

De redactie van Horses.nl hoopt op veel inzendingen!

Bron: Horses.nl