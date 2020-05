Eerste ronde Horses.nl Veulenkeuring gesloten

De eerste ronde van de Horses.nl Veulenkeuring is gesloten. Bij de dressuurveulens zijn bijna 30 veulens opgegeven en bij de springveulens hebben we video's ontvangen van 22 veulens. In de loop van deze week wordt de uitslag bekend gemaakt.

Bij de Friese veulens, de Tuigpaardveulens, de Geldersen en de ponyveulens hebben we slechts enkele inzendingen ontvangen. De beoordeling van deze veulens wordt nog niet meegenomen in deze eerste ronde, maar gaat mee in de tweede ronde. We hopen dan dat we ook in deze categorieën tot mooie groepen komen.

De uitslagen

In de loop van deze week plaatsen we video’s van alle veulens online en maken we de plaatsing van de veulens bekend.

De springgefokte veulens worden beoordeeld door Chris de Heer samen met de redactie van Horses.nl en de dressuurgefokte veulens door Nikay van Duren samen met de redactie van Horses.nl.

De tweede ronde

De tweede ronde van de Horses.nl Veulenkeuring werkt hetzelfde als de eerste ronde. Video’s voor de tweede ronde kunnen vanaf 1 juni tot en met 15 juli worden ingestuurd. Voor die ronde stellen we dan opnieuw een vakkundige jury samen per categorie.

Lees hier alles over de Horses.nl Veulenkeuring

Dankwoord

Voor nu willen we alvast alle fokkers die video’s van hun veulen hebben ingestuurd bedanken. Er is echt werk van gemaakt. We hebben op de Horses.nl Veulenkeuring geen eisen gesteld aan de wijze van voorstellen, het toiletteren en de kleding van de voorbrengers, maar toch hebben we heel wat vlechten en witte pakken gezien.

We hopen dat deze Horses.nl Veulenkeuring een mooi platform is om uw veulen in deze tijden toch nog aan de buitenwereld te laten zien!

Bron: Horses.nl