Emmy de Jeu: ‘Phila is heel interessant voor sport en fokkerij’

De eerste editie van de Horses.nl Veulenkeuring werd in de dressuurrichting gewonnen door Phila de Jeu (Vivino x De Niro) van Emmy de Jeu. In een interview met Horses.nl vertelt ze onder andere over de keuze voor Vivino en over de moederlijn waar het merrieveulen uit voorkomt. "De overgrootmoeder van Phila hebben we destijds heel impulsief gekocht, maar het is echt een heel goede lijn."

“Mijn man en ik kochten Mandolina, de overgrootmoeder van Phila, in 1998 op de veiling in Oldenburg. Ze was toen dragend van De Niro en uit die combinatie is toen Rubinette voortgekomen. In datzelfde jaar besloten we dat er ook een mooi eigen plekje voor onze paarden moest komen en zo kochten we het huis in Oosterstreek”, blikt De Jeu terug.

Idonnee

De Jeu zette na het overlijden van haar man in 2001 de fokkerij in Oosterstreek voort en fokte een aantal fijne paarden uit Rubinette. In combinatie met De Niro werd in 2013 Idonnee de Jeu geboren. “Zij was de één na laatste uit Rubinette. Idonnee is een mooie, kapitale merrie en voert het bloed van meerdere Grand Prix-hengsten. Ze maakt prachtige veulens en had vorig jaar eentje van Escamillo aan de voet. Ze geeft ook vooral fijne karakters door aan haar kinderen.”

Vivaldi-bloed

Vorig jaar koos De Jeu de pas driejarige Vivino (Vivaldi x Dancier) voor Idonnee. “Vorig jaar heb ik Vivino bij Andreas gezien op zijn hengstenshow in Denemarken. Hij viel me direct op, het is namelijk een fijn bewegend paard. Wat ik daarnaast leuk vind, is dat Vivaldi al veel goede sportpaarden heeft gebracht en ook fijne karakters aan zijn nakomelingen doorgeeft. Dat is bovengemiddeld en best bijzonder. Daarnaast wordt Dancier in Duitsland geprezen als een echte dressuurpaarden-maker, dus die combinatie leek me heel interessant.”

Verstand van zaken

Toch gaat De Jeu in haar fokkerij niet alleen af op een goed pedigree. “Ik vind het belangrijk om hengsten met eigen ogen te zien. Daarnaast ken ik Andreas goed, omdat ik een aantal jonge paarden met hem heb. Hij is echt een man met verstand van zaken, zijn kijk op paarden is fenomenaal. Hij biedt eigenlijk alleen maar jonge hengsten aan die heel getalenteerd zijn en hij heeft voor ieder wat wils.”

Interessant

Uit die combinatie kwam Phila dus voort. “Het is een mooi, groot veulen met veel bot. Dat was op het filmpje van de Horses.nl Veulenkeuring wellicht nog niet te zien, maar ik zie het nu zeker wel. Ik denk dat het een heel interessante merrie wordt, voor zowel sport als fokkerij. Helaas kan ik niet alles zelf houden, dus wellicht wordt ze nog verkocht. Ik heb al wel vraag naar haar, maar ze moet eerst nog wat sterker worden voordat ik haar verkoop. Dit jaar heb ik Idonnee trouwens weer met Vivino laten insemineren, daar hoefde ik niet lang over na te denken!”

Trotse fokker

De Jeu fokt jaarlijks een aantal getalenteerde veulens en daardoor moet er ook regelmatig wat verkocht worden. “Ik kan er heel erg van genieten als jonge fokkers of ruiters blij worden van mijn fokproducten en ik vind het fantastisch om dat te volgen. Adonnee de Jeu van Veronique Roerink komt bijvoorbeeld ook uit Rubinette en het is toch fantastisch dat een jonge fokker als Veronique daar een eigen lijn met fijne sportpaarden als bijvoorbeeld Flanell uit kan opzetten. Dat maakt het leuk!”

