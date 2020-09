Fokker Picasso’s Game: ‘We wisten niet wat ons overkwam’

De bonte eyecatcher Picasso's Game (Toto jr x Easy Game) werd door de bezoekers van Horses.nl als Dressuurveulen van het Jaar verkozen. Fokker Ronnie Smilda uit Roderwolde wist niet wat hem overkwam met deze voltreffer en de stortvloed aan reacties. "Wat dit veulen bij iedereen heeft losgemaakt is ongekend."

Jurylid Wendy Scholten vroeg direct toen ze Picasso’s Game zag: ‘Is deze te koop?!’ en de redactie van Horses.nl zag op social media bij het voorstellen van de veulens tig reacties van geïnteresseerden voorbij komen.

Met drie dagen verkocht

Maar iedereen moest teleurgesteld worden. Ronnie en Natasja Smilda verkochten de bonte al toen hij drie dagen oud was.

Met de kopers kwam Smilda overeen dat hij niet aan de grote klok zou hangen wie de gelukkigen zijn. Een tipje van de sluier licht hij wel op: “Hij had niet beter terecht kunnen komen.”

Een zwarte verwacht

De enorme belangstelling in Picasso’s Game begon niet met de Horses.nl Veulenkeuring. “Met zijn kleur en kwaliteit is dit een veulen waar iedereen het over heeft. Dat begon al direct toen hij werd geboren. We hadden zelf eigenlijk helemaal geen bonte verwacht. Andere jaren hebben we van onze bonte merries eens in de vijf jaar een bonte gehad, maar deze merrie heeft nu al drie jaar op rij een bonte gegeven. Dat terwijl ze zelf niet eens homozygoot bont is.”

Aanhouden ging niet

Al vrij snel was voor Smilda duidelijk dat hij dit veulen niet kon aanhouden. “Ik heb nog even nagedacht over een syndicaat, maar er was zoveel interesse dat het niet ging. De nieuwe eigenaren wilden hem in eerste instantie alleen met het oog op de sport, maar nu zijn we overeengekomen dat hij – als alles goed gaat – ook wordt aangeboden voor de hengstenkeuring.”

Een bonte bij het KWPN

“Het lijkt me geweldig als er weer een keer een bonte wordt genomen bij het KWPN. Dat dat de afgelopen jaren niet is gebeurd vind ik overigens terecht. Je moet geen bonte nemen omdat ‘ie bont is, maar dat alleen doen als hij echt goed is.”

Governor en Kjento

Vorig jaar fokte Smilda een bonte Governor uit moeder Heads Up (Easy Game x Frühling) en volgend jaar verwacht hij een Kjento bij de merrie, de laatste dochter van Louise (Frühling x volle zus Samber).

“We wilden eigenlijk terugdekken met Toto, maar konden alleen diepvriessperma van hem krijgen. Daarom zijn we uitgeweken naar Kjento, waar we ook al een heel fijn veulen van hebben.”

Niet op kleur fokken

Smilda fokt in Roderwolde met een aantal merries uit de stam van Samber. “Mijn vader is de fokker van Samber en ik heb de fokkerij van hem overgenomen.” De stammoeder bij Smilda is de volle zus van Samber, Wanda (Pericles xx x Ordonnans). Zij is ook de overgrootmoeder van Picasso’s Game.

“Eigenlijk fokken we niet op kleur maar op kwaliteit, maar als je er zo eentje hebt die ook nog eens bont is, is het natuurlijk supermooi.”

Bron: Horses.nl